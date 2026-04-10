La Parigi-Roubaix del 2026 prevede un percorso con oltre 54 chilometri di tratti pavimentati, noti come pavé, che rappresentano una delle caratteristiche principali della corsa. Questi tratti di strada sono considerati tra i più impegnativi e iconici del ciclismo professionistico, contribuendo a definire il carattere duro e selettivo della gara. La presenza di diversi settori con variazioni di difficoltà, segnate anche da stelle, rende questa competizione un vero e proprio test di resistenza e tecnica.

Il pavé è l’essenza della Parigi-Roubaix, le pietre che animano l’Inferno del Nord, l’iconicità per eccellenza di una delle corse più mitologiche del ciclismo. L’appuntamento con la 123ma edizione della terza Classica Monumento della stagione è per domenica 12 aprile, quando gli atleti dovranno mettersi alla prova in ben trenta settori di pavé tra la partenza di Compiegne e l’arrivo nel leggendario Velodromo al nord della Francia. Gli organizzatori di ASO (gli stessi del Tour de France) hanno rivelato le stellette di difficoltà di tutti i tratti sterrati posti lungo i 258,3 chilometri che il gruppo dovrà affrontare tra la località alle porte della capitale francesi e l’André-Pétrieux. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I settori in pavé della Parigi-Roubaix 2026 e tutte le stellette di difficoltà: 54,8 km per entrare nel mito

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