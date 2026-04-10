I savòr ' dla campagna

Il 10 maggio si svolgerà l’evento “I Savór dla Campagna” presso la Parrocchia di San Michele Tiorre. La giornata prevede un mercato di prodotti di qualità e artigianato, esposizioni di auto e trattori d’epoca, oltre a giochi per bambini. L’iniziativa offre diverse attività pensate per tutte le età, con spazio anche per momenti di svago e intrattenimento.

“I Savór dla Campagna” vi aspettano il 10 maggio presso la Parrocchia di San Michele Tiorre con mercato di qualità e artigianato, esposizione di auto e trattori d’epoca, giochi per bambini e tanto divertimento.Non mancheranno i sapori della tradizione con il pranzo nel campo e l’aperitivo serale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it San Valentino di risate al teatro Bogart con la Cumpagnì Dla ZerciaSabato 14 febbraio sesto appuntamento della rassegna di teatro dialettale del Teatro Bogart di Sant'Egidio. Serata di comicità con la commedia "Ac fata giurneda" della Cumpagnì dla ZerciaPrimo appuntamento, sabato 21 febbraio alle ore 21, con il ciclo di commedie in lingua vernacolare al Teatro Dragoni di Meldola per la stagione 2026. Caesar Ended a Revolt with ONE Word!