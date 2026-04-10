A Napoli, i rider hanno deciso di scioperare per due giorni, proclamando uno stato di agitazione. Durante il 11 e il 12 aprile, dalle 12 alle 23, i lavoratori non effettueranno consegne, impedendo l'accesso alla piattaforma di consegne a domicilio nella zona. La protesta è stata annunciata dall'organizzazione sindacale Ugl Rider, che ha comunicato l'astensione dal lavoro per questa occasione.

AGi - Due giorni senza consegne a Napoli. Ugl Rider proclama lo stato di agitazione in città e domani 11 aprile e domenica 12 aprile, dalle ore 12 alle 23, i rider partenopei non lavoreranno, bloccando di fatto in quelle zone la piattaforma Glovo. "L'azienda Glovo non ha risposto alle richieste fatte dai rider al fine di migliorare le condizioni salariali - spiega Gianluca Mancini, segretario nazionale Ugl Rider - la protesta ha origine da una modifica del sistema algoritmico di Glovo, che penalizza i rider di professione, diminuendo sensibilmente, invece di aumentare, i loro introiti". Il caso Glovo. A inizi febbraio il gruppo carabinieri... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I rider scioperano per due giorni a Napoli e bloccano Glovo

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