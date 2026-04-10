I pronostici di venerdì 10 aprile | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Da ilveggente.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile si svolgono numerosi incontri di calcio tra gli anticipi di vari campionati europei, tra cui la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Sono in programma partite di diversi livelli e categorie, con molte squadre che scendono in campo in questa giornata. L’intera giornata si presenta ricca di incontri, coinvolgendo quasi tutti i principali campionati del continente.

Pioggia di anticipi in questo venerdì 10 aprile, con in campo praticamente tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Serie A ad aprire le danze saranno Roma e Pisa, reduci da sconfitte deludenti. I giallorossi sono stati presi a pallate dall’Inter e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono sempre meno. Ridotte al lumicino anche le speranze di salvezza del Pisa, dopo il ko nel turno casalingo contro il Torino. I capitolini hanno bisogno di una vittoria “pulita” e convincente per ritrovare fiducia dopo l’imbarcata di San Siro. I toscani, dal canto loro, soffrono di un’anemia offensiva cronica (terzo peggior attacco del torneo) e non segnano da due turni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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