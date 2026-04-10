I pronostici di venerdì 10 aprile | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Venerdì 10 aprile si svolgono numerosi incontri di calcio tra gli anticipi di vari campionati europei, tra cui la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Sono in programma partite di diversi livelli e categorie, con molte squadre che scendono in campo in questa giornata. L’intera giornata si presenta ricca di incontri, coinvolgendo quasi tutti i principali campionati del continente.

Pioggia di anticipi in questo venerdì 10 aprile, con in campo praticamente tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Serie A ad aprire le danze saranno Roma e Pisa, reduci da sconfitte deludenti. I giallorossi sono stati presi a pallate dall’Inter e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono sempre meno. Ridotte al lumicino anche le speranze di salvezza del Pisa, dopo il ko nel turno casalingo contro il Torino. I capitolini hanno bisogno di una vittoria “pulita” e convincente per ritrovare fiducia dopo l’imbarcata di San Siro. I toscani, dal canto loro, soffrono di un’anemia offensiva cronica (terzo peggior attacco del torneo) e non segnano da due turni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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