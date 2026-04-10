I pronostici di venerdì 10 aprile | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Venerdì 10 aprile sono previsti diversi anticipi in vari campionati europei, tra cui la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Sono in programma match anche in Serie B, con molte squadre che scenderanno in campo. La giornata vede una vasta partecipazione di club di alto livello, con incontri distribuiti in più campionati e leghe.

Pioggia di anticipi in questo venerdì 10 aprile, con in campo praticamente tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Serie A ad aprire le danze saranno Roma e Pisa, reduci da sconfitte deludenti. I giallorossi sono stati presi a pallate dall’Inter e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono sempre meno. Ridotte al lumicino anche le speranze di salvezza del Pisa, dopo il ko nel turno casalingo contro il Torino. I capitolini hanno bisogno di una vittoria “pulita” e convincente per ritrovare fiducia dopo l’imbarcata di San Siro. I toscani, dal canto loro, soffrono di un’anemia offensiva cronica (terzo peggior attacco del torneo) e non segnano da due turni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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