Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che prende di mira alcune dichiarazioni e azioni della presidente del consiglio. L'immagine satirica si concentra su temi come i miracoli attribuiti dalla leader e coinvolge anche altri protagonisti politici e istituzionali, tra cui il ministro dell’interno e il ministro degli esteri. La vignetta si inserisce in un contesto di critica e ironia verso le posizioni e le affermazioni recenti del governo.

Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza Mattarella: “Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti. Nato interesse di Usa e Ue” Un discorso piccolo così. I “vuoti d’aria” di Giorgia Meloni in Parlamento Meloni: “Rapporti difficili Ue-Usa. Noi siamo con l’Europa, ma non quella della sinistra. Agli alleati diciamo quando non siamo d’accordo” Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. A rischio anche la norma del governo sui limiti per i social Trump: “Pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, pessimo lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I miracoli di Meloni

La nuova lectio magistralis di Massimo Recalcati: "Miracoli"Con la sua nuova lectio magistralis dal titolo Miracoli, Massimo Recalcati – tra le voci più autorevoli della psicoanalisi italiana – torna al Teatro...

Sola (M5s) sul parco nord: “I miracoli elettorali di MasciParco Nord a Pescara: La Sfida di un Cantiere Tra Ritardi, Costi e la Campagna Elettorale Pescara è al centro di un acceso dibattito politico a pochi...

Miracolo della Garbatella…

Temi più discussi: Economia italiana in rallentamento? Credo nei miracoli: la riposta di Giorgetti in Senato – Video; Governo nella morsa tra i veti di Bruxelles e le armi a Trump; Giorgetti: 'Rivedremo le stime del Pil, ma credo ai miracoli'; Accise, Zucconi (FdI): Meloni sta ridando credibilità all'Italia, ma per uscire dalla crisi l'unica via è il nucleare.

Governo, Meloni: Non ci dimettiamo. Giorgetti: Credo nei miracoli, non ci sono segnali di deterioramento dell’economiaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa ... fanpage.it

Il vero problema di Giorgia Meloni è che ha fatto male i conti e ora non ci sono più soldiIl destino di Giorgia Meloni è appeso a 678 milioni di euro, tre decimali di PIL. Quelli che le servono per uscire dalla procedura d’infrazione e avere i soldi per rilanciare l’azione del suo governo. fanpage.it

Giorgia Meloni è un'irresponsabile. Con Trump ha dimostrato di essere totalmente asservita alla sua volontà e per quanto riguarda Netanyahu, da parte sua non sono mai arrivate parole di condanna verso i crimini compiuti dal leader israeliano. Il suo comport - facebook.com facebook

Il magico mondo di Giorgia Meloni. Serve dire altro . . @GiuseppeConteIT #DanielaMorfinoM5S #Movimento5Stelle #M5S #5Stelle x.com