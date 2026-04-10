Ad aprile, il 91% delle persone che hanno richiesto un mutuo ha scelto un tasso fisso. Nel primo trimestre del 2026, la maggior parte degli acquirenti ha confermato che l’obiettivo principale è l’acquisto della prima casa. I dati indicano una preferenza diffusa per le condizioni di stabilità offerte dai mutui a tasso fisso rispetto ad altre tipologie di finanziamento.

Nel primo trimestre del 2026 l’acquisto della prima casa si conferma la finalità principale per chi chiede un mutuo. Secondo i dati riportati dall’Osservatorio di MutuiOnline.it, questa tipologia di richiesta rappresenta il 71,8% del totale. Nello stesso periodo emerge anche una preferenza molto netta per il tasso fisso, scelto dal 91% dei richiedenti. Per capire quali siano oggi le offerte più interessanti, è utile guardare alle simulazioni disponibili per chi vuole comprare la prima casa ad aprile 2026. Le proposte cambiano in base al profilo del richiedente, al valore dell’immobile e alla durata del finanziamento, ma consentono comunque di farsi un’idea chiara sulle condizioni praticate dalle banche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I migliori mutui fissi ad aprile, il 91% degli acquirenti sceglie questa preferenza

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