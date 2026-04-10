i miei re della risata

"Non ci pensare". Andrea Dianetti se lo ripete spesso. Una preghiera laica? Può darsi. Ma è anche il titolo del suo spettacolo teatrale, che sta portando in giro per l’Italia. Prossimo appuntamento? Il Teatro Brancaccio di Roma. "La casa di Gigi Proietti", dice tradendo un po’ di emozione. Ma poi ci scherza un po’ su: "Meglio non pensarci troppo, altrimenti mi faccio prendere dall’ansia". Comprensibile per uno come lui, che è romano doc e per Proietti stravede. E poi l’ansia è pure il fil rouge del suo monologo. Non ci pensare è infatti un viaggio alla scoperta di ciò che ci fa stare sempre sul chi va là. "E il bello è che spesso è qualcosa che tendiamo a immaginare", chiosa con una risata contagiosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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