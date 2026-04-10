I ladri di rame tornano in azione rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica

Nella notte a Sambuca di Sicilia, una strada è rimasta senza illuminazione a causa del furto di circa 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica. Il furto ha causato l'improvviso blackout in una zona cittadina, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Non si conoscono ancora i responsabili e le motivazioni dietro il gesto. La zona interessata è attualmente senza luce e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una strada rimasta improvvisamente al buio ha fatto scattare l’allarme a Sambuca di Sicilia, dove nella notte ignoti hanno rubato circa 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica. Il colpo è stato messo a segno in via Pandolfina e il danno complessivo è stato stimato in circa 25 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Temi più discussi: Ladri di rame: raid al cimitero; Ladri di rame all'ex sede Telecom di via Miglioli, i banditi vedono la polizia e tentano la fuga: arrestati; I ladri di rame tornano in azione, rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica; Ladri di rame mascherati da operai, arrestati dalla polizia all’ex Telecom. Maxi furto di rame dai pali della luce, danni per 25 mila euroLadri di rame in azione a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi hanno razziato oltre 1.500 metri di cavi dai pali dell’illuminazione pubblica ... grandangoloagrigento.it Furto di rame sulla superstrada 76, tranciati i cavi dell’Enel a CastelbellinoCASTELBELLINO Furto di rame in superstrada. Ignoti, nelle ore scorse, hanno tranciato i cavi in rame di una vecchia linea dismessa che affianca la ss76. Il tratto è stato chiuso per ... corriereadriatico.it Info utili - A causa del furto commesso dai ladri nel weekend i Pasqua l’ufficio postale di Parabiago in via Marconi riaprirà venerdì 10 aprile con operatività ridotta. Ecco tutte le info - facebook.com facebook Attenzione ai ladri di contenuti social Zanza-Tube rispettate il diritto d’autore #valeriostaffelli #zanza #dirittodautore x.com