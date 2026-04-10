I ladri di rame tornano in azione rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica

Nella notte, a Sambuca di Sicilia, sono stati rubati circa 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica. La strada interessata è rimasta senza luce, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Si tratta di un nuovo episodio di furto di rame, che si ripete con regolarità nella zona. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e capire come siano stati portati a termine i furti.

Una strada rimasta improvvisamente al buio ha fatto scattare l’allarme a Sambuca di Sicilia, dove nella notte ignoti hanno rubato circa 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica. Il colpo è stato messo a segno in via Pandolfina e il danno complessivo è stato stimato in circa 25 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Temi più discussi: Ladri di rame: raid al cimitero; Ladri di rame all'ex sede Telecom di via Miglioli, i banditi vedono la polizia e tentano la fuga: arrestati; I ladri di rame tornano in azione, rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica; Ladri di rame mascherati da operai, arrestati dalla polizia all’ex Telecom. Maxi furto di rame dai pali della luce, danni per 25 mila euroLadri di rame in azione a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi hanno razziato oltre 1.500 metri di cavi dai pali dell’illuminazione pubblica ... grandangoloagrigento.it Furto di rame sulla superstrada 76, tranciati i cavi dell’Enel a CastelbellinoCASTELBELLINO Furto di rame in superstrada. Ignoti, nelle ore scorse, hanno tranciato i cavi in rame di una vecchia linea dismessa che affianca la ss76. Il tratto è stato chiuso per ... corriereadriatico.it Info utili - A causa del furto commesso dai ladri nel weekend i Pasqua l’ufficio postale di Parabiago in via Marconi riaprirà venerdì 10 aprile con operatività ridotta. Ecco tutte le info - facebook.com facebook Attenzione ai ladri di contenuti social Zanza-Tube rispettate il diritto d’autore #valeriostaffelli #zanza #dirittodautore x.com