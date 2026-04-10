I Giovani di Confindustria | ' Vento di inquietudine reagiamo con saggezza e coraggio'

I giovani di un'organizzazione imprenditoriale hanno espresso preoccupazione di fronte alle continue crisi che si susseguono, tra cui le emergenze legate alla pandemia, ai conflitti e agli effetti economici che ne derivano. In un comunicato, hanno dichiarato di voler affrontare queste sfide con consapevolezza e determinazione, sottolineando l'importanza di reagire con equilibrio e capacità di adattamento in un momento di incertezza crescente.

Con il ripetersi di " emergenze cadenzate ", dal Covid alle guerre, ora anche con l'impatto sull'economia del conflitto in Medio Oriente, c'è "un vento di inquietudine tra le imprese ", che cercano di reagire "con saggezza e con coraggio ", evidenzia il vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Lorenzo Bagnoli, vicepresidente di Sammontana, dall'evento annuale 'Voci', degli industriali under 40, a Borgo Egnazia: 'Visioni Orizzonti Culture Idee', una occasione di approfondimento e di confronto con voci autorevoli del giornalismo, a porte chiuse. Servono " saggezza e coraggio ", avverte: "Due elementi che si sostengono a vicenda", che servono entrambi, per "affrontare questa crisi in un modo eccellente come sono eccellenti le nostre aziende italiane". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Giovani di Confindustria: 'Vento di inquietudine, reagiamo con saggezza e coraggio' Leggi anche: Marino: «Il Napoli crescerà con i rientri. A Bergamo qualcosa ha inciso. Vergara? In Italia serve più coraggio con i giovani» Le eccellenze imprenditoriali. I giovani di Confindustria visitano Fass, Fabo e SpivalSono 179 le aziende del settore chimico plastica della provincia di Pistoia, che occupano 1953 addetti. Temi più discussi: Giovani imprenditori, ecco la mappa delle aziende che resistono; Area Giovani Castellanza festeggia 10 anni con una settimana di eventi; Imprese giovani e start up per far ripartire l’Italia; I Giovani di Confindustria: 'Vento di inquietudine, reagiamo con saggezza e coraggio'. I Giovani di Confindustria: 'Vento di inquietudine, reagiamo con saggezza e coraggio'Con il ripetersi di emergenze cadenzate, dal Covid alle guerre, ora anche con l'impatto sull'economia del conflitto in Medio Oriente, c'è un vento di inquietudine tra le imprese, che cercano di re ... ansa.it Siracusa. Startup in aula, la ‘business competition’ dei Giovani di Confindustria trasforma le scuole in incubatori d’impresaCreatività, innovazione e spirito imprenditoriale: sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la quarta edizione del progetto Il tuo futuro che impresa, conclusasi oggi presso il Liceo L. libertasicilia.it TRIS Siracusa. . “Il tuo futuro che impresa”. Questo il titolo della manifestazione che si è tenuta questa mattina al liceo “Einaudi” a cura dei Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa - facebook.com facebook L’intervista a Maria Anghileri, presidente di Confindustria Giovani e vicepresidente di Confindustria, che racconta quali sono sono le principali esigenze delle imprese italiane x.com