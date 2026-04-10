I fiori spostati ai piedi del feretro la stoffa ripiegata | quei gesti di ‘attenzione’ durante la profanazione

Durante le indagini sulla profanazione della tomba di una giovane donna uccisa lo scorso ottobre, sono emersi dettagli riguardanti alcuni gesti compiuti durante l'episodio. Si parla di fiori spostati ai piedi del feretro e di stoffa ripiegata, azioni che sembrano aver accompagnato il momento della violazione. Il fatto risale a lunedì 23 marzo, quando gli addetti alle pompe funebri hanno scoperto la tomba danneggiata.

Strozza. Emerge un nuovo dettaglio riavvolgendo il nastro a quel nefasto lunedì 23 marzo, quando gli addetti alle pompe funebri scoprirono l’orribile profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin lo scorso 15 ottobre a Milano. Oltre al velo che copriva il volto della giovane donna – ripiegato e lasciato all’interno del loculo dopo l’asportazione della testa – spunta un altro elemento: la disposizione di un mazzo di fiori. Girasoli, ormai secchi al momento del ritrovamento. Secondo alcuni, nemmeno si trovavano nel loculo il giorno della tumulazione, un dettaglio che aprirebbe scenari inquietanti. A Bergamonews, invece, risulta siano stati collocati tra il muro e il feretro dagli stessi addetti, subito dopo i funerali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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