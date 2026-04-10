I due operai morti a Palermo lavoravano in nero titolare ditta e committente indagati per omicidio colposo

Due operai sono deceduti a Palermo mentre lavoravano in nero. Le autorità hanno avviato un’indagine coinvolgendo il titolare della ditta Edil Tech, che si occupava del cantiere, e il committente. Nei prossimi giorni saranno svolte ulteriori verifiche per accertare le responsabilità e chiarire le circostanze dell’incidente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati le persone coinvolte.

Nelle prossime ore il titolare della ditta Edil Tech per la quale lavoravano i due operai morti cadendo dal decimo piano mentre erano su una gru, a Palermo, e il committente delle opere proprietario dell’appartamento interessato dai lavori, verranno iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto che consentirà loro di partecipare con propri consulenti all’esame autoptico sui corpi fissato, per lunedì, all’istituto di medicina legale del Policlinico. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro arrivata in mattinata sul luogo dell’incidente, dovranno ricostruire la dinamica dei fatti, la posizione contrattuale dei due operai - un tunisino e un romeno - e lo stato di manutenzione del mezzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I due operai morti a Palermo lavoravano in nero, titolare ditta e committente indagati per omicidio colposo Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru. Lavoravano al decimo piano La strage di Casteldaccia con i 5 operai morti, Amap e dirigenti a processo per omicidio colposoLa procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti dell'Amap e alcuni imprenditori, in relazione alla morte di cinque... Temi più discussi: Cadono da una gru, morti due operai a Palermo; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru. I due operai morti a Palermo lavoravano in neroLavoravano in nero i due operai, Daniluc Tiberi Un Mihai e Najahi Jaleleddine, morti precipitando dal cestello di una gru a Palermo mentre eseguivano delle opere in un appartamento al decimo piano di ... ansa.it VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it Ecco il nostro 11 iniziale per Frosinone-Palermo FORZA RAGAZZI - facebook.com facebook Cede il 'braccio' di una gru: morti due operai a Palermo x.com