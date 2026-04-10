Almeno alcuni consiglieri hanno inviato una lettera al Comune di Milano chiedendo la chiusura immediata del Cpr di via Corelli. La struttura, dedicata al rimpatrio di migranti, è già sotto indagine per questioni legate alla gestione. La richiesta di chiusura si inserisce nel contesto di un documento ufficiale che sollecita un intervento rapido sulla struttura.

Una lettera di diffida al Comune di Milano per chiedere l'immediata chiusura del Cpr di via Corelli, il centro di permanenza e rimpatrio per migranti già al centro di indagini per la gestione della struttura. L'iniziativa è stata presentata venerdì 10 aprile da cinque consiglieri della sinistra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell’estrema destra a MilanoAttilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato...

A processo Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit: l’accusa è di incitamento all’odio razzialeAndrea Ballarati è stato rinviato a giudizio per incitamento all'odio e alla discriminazione razziale.

Temi più discussi: I consiglieri che chiedono la chiusura del Cpr lo stop al Remigration summit; Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: Va chiuso, è un luogo disumano; A Milano apre un hotel dove non si va (solo) per dormire. ?; I musei aperti a Pasqua e Pasquetta a Milano (e alcuni sono gratis).

I consiglieri che chiedono la chiusura del Cpr lo stop al Remigration summitCecilia Strada (Pd), Onorio Rosati (Avs), Luca Paladini (Patto Civico), Paolo Romano (Pd) e Rahel Sereke (consigliera del Municipio 3) denunciano nuovi episodio di tentati suicidi non annotati nei reg ... milanotoday.it

Partiti di centrosinistra: Cpr di Milano fuori dalla legge, è da chiudereVisita di europarlamentari e consiglieri all’interno della struttura per migranti. Avs: Alcuni trattenuti dicono che è meglio il carcere ... rainews.it

Dopo l’ennesima ispezione all’interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la chiusura del Centro perché ritenuto un luogo “disumano” dove “le persone sono trattate come animali”. - facebook.com facebook

consideri che i CPR in Italia sono pieni solo al 50%... nemmeno servirebbe edificarne di nuovi. x.com