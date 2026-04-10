I concerti della Normale Trio concertino

Martedì 14 aprile alle 21, presso il Teatro Verdi di Pisa, si terrà un concerto della LIX Stagione de I Concerti della Normale. Sul palco si esibirà il Trio Concertino, formato da Dimitri Ashkenazy al clarinetto, Barbara Gabriella Bossert al flauto e Yvonne Lang al pianoforte. L'evento prevede l'esecuzione di brani del repertorio classico. L'ingresso è aperto al pubblico e l'appuntamento rientra nella stagione concertistica della scuola superiore.

Martedì 14 aprile alle ore 21 presso il Teatro Verdi di Pisa si esibirà, per la LIX Stagione de I Concerti della Normale, il Trio Concertino, composto da Dimitri Ashkenazy al clarinetto), Barbara Gabriella Bossert al flauto e Yvonne Lang al pianoforte.Il programma offre un repertorio cameristico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Trio Parazzoli/Sanzò per i Concerti della NormaleNuovo appuntamento della rassegna Scatola Sonora nell'ambito de I concerti della Normale con il trio formato da Carlo Maria Parazzoli al violino,... Quartetto Noûs per i Concerti della NormaleMartedì 10 febbraio alle ore 21 si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale il Quartetto Noûs, una delle realtà cameristiche più... Scatola Sonora. Trio Parazzoli/Sanzò - 16 Febbraio 2026 Argomenti più discussi: I luoghi dell'ascolto, sei concerti dell'Orchestra della Toscana nei cenacoli di Firenze; Bruce Springsteen ha dichiarato guerra a Donald Trump; Nicolò Filippucci: Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, sono tornato alla vita normale. Poi parla di Maria De Filippi; Prezzi biglietti concerti Niall Horan Tour Italia 2026. Concerti della Normale: serata al Teatro Verdi con il Quartetto NousPisa, 7 febbraio 2026 – I Concerti della Normale dedicano una serata della loro rassegna 2025/2026 alla musica per quartetto d’archi, martedì 10 febbraio alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa. Ad ... lanazione.it UN LIBRO PER UN SORRISO nasce in una normale giornata di aprile di due anni fa, quando sfogliando i bellissimi libri GABY BOOKS ho pensato: perché non farli arrivare anche ai bambini che in questo momento, per vari motivi, stanno attraversando un - facebook.com facebook E anche oggi, come da decenni, a tutti è sembrato perfettamente normale che un premier ripeta due volte lo stesso discorso e lo stesso dibattito in due assemblee diverse (che però fanno lo stesso identico lavoro). A tutti tranne che a noi del @Partito_Libdem , x.com