I concerti della Normale Trio concertino

Da pisatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 aprile alle 21, presso il Teatro Verdi di Pisa, si terrà un concerto della LIX Stagione de I Concerti della Normale. Sul palco si esibirà il Trio Concertino, formato da Dimitri Ashkenazy al clarinetto, Barbara Gabriella Bossert al flauto e Yvonne Lang al pianoforte. L'evento prevede l'esecuzione di brani del repertorio classico. L'ingresso è aperto al pubblico e l'appuntamento rientra nella stagione concertistica della scuola superiore.

Martedì 14 aprile alle ore 21 presso il Teatro Verdi di Pisa si esibirà, per la LIX Stagione de I Concerti della Normale, il Trio Concertino, composto da Dimitri Ashkenazy al clarinetto), Barbara Gabriella Bossert al flauto e Yvonne Lang al pianoforte.Il programma offre un repertorio cameristico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Trio Parazzoli/Sanzò per i Concerti della NormaleNuovo appuntamento della rassegna Scatola Sonora nell'ambito de I concerti della Normale con il trio formato da Carlo Maria Parazzoli al violino,...

Quartetto Noûs per i Concerti della NormaleMartedì 10 febbraio alle ore 21 si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale il Quartetto Noûs, una delle realtà cameristiche più...

Scatola Sonora. Trio Parazzoli/Sanzò - 16 Febbraio 2026

Video Scatola Sonora. Trio Parazzoli/Sanzò - 16 Febbraio 2026

Argomenti più discussi: I luoghi dell'ascolto, sei concerti dell'Orchestra della Toscana nei cenacoli di Firenze; Bruce Springsteen ha dichiarato guerra a Donald Trump; Nicolò Filippucci: Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, sono tornato alla vita normale. Poi parla di Maria De Filippi; Prezzi biglietti concerti Niall Horan Tour Italia 2026.

Concerti della Normale: serata al Teatro Verdi con il Quartetto NousPisa, 7 febbraio 2026 – I Concerti della Normale dedicano una serata della loro rassegna 2025/2026 alla musica per quartetto d’archi, martedì 10 febbraio alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa. Ad ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.