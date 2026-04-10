I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Nel fine settimana a Parma e provincia si terranno diversi eventi tra teatro, esposizioni e iniziative enogastronomiche. Sono previste anche anticipazioni di appuntamenti che si svolgeranno la settimana successiva. L’offerta culturale e culinaria si svolge da venerdì 10 a domenica 12 aprile, coinvolgendo il pubblico con spettacoli, mostre e degustazioni. La programmazione si concentra su più ambiti per un fine settimana ricco di occasioni di svago.

Teatro, grandi mostre ma anche enogastronomia, con un'anticipazione per la prossima settimana, gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 10 a domenica 12 aprile. ‘Teresa’ al Teatro Europa Sabato 11 e domenica 12 aprile ultimo appuntamento della stagione serale 20252026 di Europa Teatri al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Weekend di sport in diretta su Sky: non perdere nulla! Argomenti più discussi: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Pasqua e Pasquetta, dall'Alta Badia a Taranto: 10 eventi da non perdere in Italia; Weekend di Pasqua a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile; Cinque mostre di fotografia da vedere a Milano. Sport all'aria aperta, 5 eventi di primavera da non perdere in Emilia-RomagnaMaratone, granfondo di ciclismo, tennis professionistico con partecipanti d'alto livello e tanto altro da poter fare e vedere con l'arrivo delle belle giornate di primavera In Emilia-Romagna, si sa, ... ilrestodelcarlino.it Il diverbio in Porta Venezia, poi cinque fendenti con un taglierino affilato. L’aggressore arrestato per tentato omicidio - facebook.com facebook PODCAST - #DiMarzio: " #Inter, sarà un'estate di rivoluzione: almeno cinque operazioni per la squadra titolare. #Ederson..." x.com