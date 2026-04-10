“Dove eravamo rimasti? Siamo rimasti alla Garbatella ”. Con queste parole Matteo Branciamore parla della nuova serie “I Cesaroni – Il ritorno”, a dodici anni di distanza dall’ultimo episodio, dopo la presentazione al Teatro Palladium di Roma, proprio alla Garbatella, del ritorno della nota fiction. L’attore, che interpreta Marco, ha anche cantato, sul palco, la sigla della serie, per la delizia dei fan. La fiction, girata da Claudio Amendola, lo vede questa volta, non più il giovane sognatore che suonava la chitarra ma un uomo maturo di quarant’anni con un figlio. “Sono contento, che ti devo dire, mi trovo a casa, il tempo è passato e non si può tanto fare non si può fare finta di niente, perché il ruolo è molto più maturo, nella serie ho quarant’anni con una figlia di 16 “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Cesaroni, Matteo Branciamore canta la sigla e fa impazzire i fan

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Vecchie emozioni e nuove storie da vivere. Cresciuti, ma con lo stesso cuore #ICesaroni il ritorno, da lunedì in prima serata su #Canale5 e #MediasetInfinity Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Nic - facebook.com facebook