Dopo dodici anni di attesa, la serie televisiva I Cesaroni tornerà in onda su Canale 5 lunedì 13 aprile. Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2006, riprenderà la sua narrazione con nuovi episodi, riaccendendo l'interesse dei fan che hanno seguito le vicende dei personaggi nel corso degli anni. La ripresa della serie segna il ritorno di un prodotto che ha avuto un ruolo significativo nel panorama televisivo italiano.

Dopo un’attesa lunga dodici anni, I Cesaroni sono pronti a tornare su Canale 5 lunedì 13 aprile per rimettere in moto una storia che ha appassionato il pubblico dal lontano 2006. Uno dei primi titoli a cui furono dedicati album di figurine, libri, gadget di ogni genere e che regalò ai suoi protagonisti una popolarità incredibile, che ha segnato le loro vite, le loro carriere e anche la storia della tv nostrana, oltre che quella del quartiere romano della Garbatella. Ripercorriamo dunque le vicende principali di questa famiglia, arrivando all’epilogo della sesta stagione: un finale aperto andato in onda nel 2014. La storia dei Cesaroni. Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) è un vedovo con tre figli a carico: Marco (Matteo Branciamore), Rudy (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni, dove eravamo rimasti

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