Dopo dieci anni, la saga della famiglia più nota della Garbatella torna in televisione su Canale 5 a partire dal 13 aprile. La serie vede Claudio Amendola alla regia e nel ruolo principale, con episodi che affrontano la crisi di una bottiglieria, storie d’amore e ritorni di personaggi già visti in passato. La ripresa della produzione ha coinvolto attori e staff che avevano partecipato alle stagioni precedenti.

I Cesaroni tornano su Canale 5 dal 13 aprile: Claudio Amendola dirige e interpreta il nuovo capitolo tra crisi della bottiglieria, nuovi amori e grandi ritorni. L'attesa è finalmente terminata: I Cesaroni tornano a occupare la prima serata di Canale 5 a partire dal prossimo 13 aprile. A dieci anni di distanza dall'ultima stagione, la fiction riprende il suo cammino sotto la guida di Claudio Amendola, che per l'occasione raddoppia l'impegno ricoprendo sia il ruolo di regista che quello dell'iconico patriarca Giulio. Questo nuovo capitolo, intitolato "Il ritorno", promette di mescolare la nostalgia per il passato con le sfide della modernità, mantenendo intatto quello spirito corale che ha reso il brand un vero e proprio cult del piccolo schermo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - I Cesaroni: dopo un decennio riparte la saga della famiglia più famosa della Garbatella

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"(askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su...

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L'amatissima fiction de I Cesaroni tornerà sul piccolo schermo con un grande assente: Antonello Fassari, che nella serie di canale 5 interpretava il burbero barista Cesare. Durante la conferenza, Claudio Amendola ha ricordato l'attore (e amico) scomparso all' - facebook.com facebook

Nuovo arrivo in casa Cesaroni Lei è Marta Cesaroni Interpretata da Valentina Bivona, è pronta a lasciare il segno e per scompigliare gli equilibri Pronti a conoscerla ne I Cesaroni – Il ritorno #ICesaroni #IlRitorno #MartaCesaroni #ValentinaBivon x.com