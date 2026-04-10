Dal 13 aprile tornano in onda i nuovi episodi della settima stagione della serie televisiva, con dodici puntate inedite. In vista del debutto, un attore ha condiviso un messaggio scritto a Babbo Natale, portando attenzione sulla ripresa delle vicende dei personaggi. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, curiosi di scoprire le nuove trame e gli sviluppi delle storie che hanno accompagnato lo spettacolo nel corso degli anni.

Dopo un decennio, tornano in televisione “I Cesaroni 7“, una delle saghe più amate e seguite. Dal 13 aprile la serie televisiva verrà trasmessa su Canale 5 con 12 nuove puntate. Tra i protagonisti, non può mancare il capo-famiglia Giulio Cesaroni che ha il volto di Claudio Amendola. L’attore, che è anche regista dei nuovi episodi, ha rivelato che nel prosieguo delle vicende de I Cesaroni c’è lo zampino di una lettera a Babbo Natale. La rivelazione di Amendola sulla lettera a Babbo Natale Cosa aspettarsi dalla nuova stagione Il ruolo da regista di Claudio Amendola La rivelazione di Amendola sulla lettera a Babbo Natale In un’intervista a TGCom24, Claudio Amendola ha sottolineato come ci sia “ancora c’è tantissimo amore” intorno al progetto della serie I Cesaroni che, negli anni, ha riscosso “un affetto pazzesco“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - I Cesaroni 7, una letterina a Babbo Natale riaccende la saga: Claudio Amendola svela la storia

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I Cesaroni, il ritorno di un cult. Claudio Amendola assicura: "I sentimenti sono gli stessi"Il cast presenta le nuove puntate della "romanissima" fiction Mediaset, tra applausi, ricordi e nuove sfide.

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I Cesaroni 7, Claudio Amendola si commuove ricordando Antonello Fassari: «In qualche modo ci sarà anche in questa stagione»«Vi dovete aspettare la stessa pasta dei Cesaroni. Abbiamo cercato di essere fedeli a un titolo così amato: il pubblico se lo aspetta. È stato un po' come ... ilmessaggero.it