I BTS sono ufficialmente in tour | la setlist del primo live allo stadio Goyang in Corea del Sud

I BTS hanno iniziato il loro tour mondiale con il primo concerto allo stadio Goyang in Corea del Sud, giovedì 9 aprile. La performance ha visto la partecipazione di migliaia di fan, conosciuti come ARMY, e ha segnato l'inizio delle date promozionali del nuovo album Arirang. La setlist della serata ha incluso canzoni provenienti dal nuovo disco, insieme a successi del passato. L’evento ha rappresentato il debutto ufficiale del tour internazionale del gruppo.

Dopo mesi di attesa, i BTS hanno finalmente dato il via al loro tour mondiale a supporto del nuovo album Arirang, esibendosi davanti a migliaia di ARMY allo stadio Goyang, in Corea del Sud, giovedì 9 aprile. RM, j-hope, Jin, SUGA, V, Jung Kook e Jimin hanno intrattenuto il pubblico con diverse tracce tratte dall’ultimo disco, ma anche con i loro principali successi, che hanno raggiunto la vetta della Billboard Hot 100, come Dynamite e Butter; per tutta la durata del concerto, i fan hanno agitato le ormai iconiche lightstick. Per quanto i presenti si siano entusiasmati per la data zero della nuova tournée, la band potrebbe essersi divertita ancora di più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I BTS sono ufficialmente in tour: la setlist del primo live allo stadio Goyang, in Corea del Sud BTS osannati da 260mila fan in Corea del Sud: ecco il primo concerto dopo il servizio militare di 4 anniTutti pazzi a Seul per i BTS , dove almeno 260mila nel centro storico hanno assistito al ritorno della band di maggior successo degli ultimi anni,... Leggi anche: LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il primo end Full Video of Jungkook & BTS Members Sound Check at Goyang Stadium 2026! Argomenti più discussi: BTS: al via dalla Corea del Sud il massiccio tour mondiale; L’universo coreano è qui. Tutti pazzi per il K-pop. I BTS sono ufficialmente in tour: la setlist del primo live allo stadio Goyang, in Corea del SudDopo mesi di attesa, i BTS hanno finalmente dato il via al loro tour ... msn.com K-pop senza sosta: i BTS iniziano il tour mondiale in Corea del SudLe star del megapop sudcoreano BTS inaugurano il loro tour mondiale in patria e, con 85 Paesi nel mirino, alcuni analisti prevedono incassi superiori all’Eras Tour di Taylor Swift. it.euronews.com COREA DEL SUD 7-18 agosto 2026 12 giorni alla scoperta di: Seoul Tra templi antichi, palazzi reali, mercati popolari , librerie futuristiche e quartieri hi-tech La costa orientale Province verdeggianti, boschi, cascate, parchi nazionali, spiagg - facebook.com facebook Bagno di folla a #Seoul, in Corea del Sud, per Meryl #Streep e Anne #Hathaway che proseguono il tour mondiale per promuovere "Il diavolo veste Prada 2" in vista dell'uscita del film. In Italia sarà nelle sale dal 29 aprile x.com