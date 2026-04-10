I 10 appuntamenti per vivere un weekend magico a Lecco e provincia

Il fine settimana nella zona di Lecco e provincia prevede condizioni meteorologiche generalmente serene, ideali per uscire e godersi il tempo libero. Sono programmati diversi eventi che offrono opportunità di svago e divertimento per tutte le età. Le iniziative si svolgeranno in vari luoghi della zona, proponendo attività e appuntamenti per chi desidera trascorrere qualche ora in modo piacevole e senza preoccupazioni.

Sarà un weekend ancora piuttosto sereno dal punto di vista del meteo. Gli eventi per trascorrere qualche ora di spensieratezza non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 10 aprile a domenica 12 aprile nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È. 🔗 Leggi su Leccotoday.it I 10 eventi che possono rendere memorabile il weekend a Lecco e provinciaLe iniziative in programma da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Il vento è destinato a... 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a ComoWeekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate. Argomenti più discussi: Geocult 2026: a Lecco dieci giorni tra scienza, territorio e futuro; Al Tennis Club Lecco arriva lo Junior Next Gen ed è boom di iscritti; La Cellula Coscioni Lecco scende in piazza per i diritti sul fine vita; GEOCULT 2026 A LECCO: SCIENZA, NATURA E FUTURO IN SCENA DALL’8 AL 17 MAGGIO. Aprile al planetario di Lecco: un viaggio tra stelle, scienza e letteraturaRicco calendario di appuntamenti tra divulgazione scientifica, osservazioni del cielo e incontri per tutte le età Dai cieli della Divina Commedia fino al racconto del più grande telescopio del mondo L ... msn.com Pedone investito all’alba a Lecco Incidente in viale Redipuglia: una persona soccorsa in codice rosso e trasportata all’ospedale Manzoni. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #DisastriIncidenti #IncidentiNeiTrasporti #Sociale #M - facebook.com facebook