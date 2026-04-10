Hulk ha bisogno di un’adozione urgente

Hulk, un pitbull di circa due anni, si trova in cerca di una nuova casa. Originariamente aveva una famiglia, ma è stato raccolto come randagio e ora si trova in un rifugio. La sua storia ha portato all’attenzione l’urgenza di trovare per lui una sistemazione definitiva. La situazione richiede un’adozione immediata per garantire a Hulk un ambiente stabile e amorevole.

Hulk è un pitbull di circa 2 anni, accalappiato come randagio, nonostante avesse una famiglia, proprietari che gli hanno voltato le spalle. Da San Giovanni Teatino è iniziata la via crucis di questo splendido esemplare. Dal canile sanitario è passato a una pensione in cui aveva iniziato un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Gattina Rosi stuprata a Roma: rischia di morire, ha bisogno urgente di una trasfusioneAppello ai proprietari di gatti sani con gruppo sanguigno B: serve una trasfusione urgente alla gattina Rosi, che rischia di morire: "Recatevi alla... Richard Romagnoli: “C’è un bisogno urgente di serenità e il silenzio guarisce”Già nella prima metà del Novecento Martin Heidegger ci metteva in guardia dalle vuote chiacchiere, un bla bla incessante che non dice nulla,... Project 1 Billion Views: Help Me Save Shelter Dogs & Cats in #California #adoptdontshop #rescuedogs Argomenti più discussi: Emma Frost: Guida Matchup in Marvel Rivals; Adesivo Muro Supereroi Avengers - Poster Adesivo Rimovibile, Multicolore, Personaggi Marvel, Per Camera Bambini, Effetto 3D; Sono in corso i reshoot di Spider-Man: Brand New Day: Sony vuole più humor; Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo. Hulk e Spider-Man Tuo padre e la tua crush Risposte sbagliate nei commenti Credits Photo: @jameshype #radiom2o #rispostesbagliate #jameshype #davidguetta #electronicmusic - facebook.com facebook