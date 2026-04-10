Nelle ultime ore, le autorità iraniane hanno annunciato di aver stabilito nuove regole per il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il trasporto di petrolio nel mondo. La regione, già nota per la sua importanza geopolitica, si trova ora al centro di tensioni crescenti legate alle decisioni iraniane che influenzano il traffico marittimo internazionale.

È l’Iran in queste ultime ore a dettare le regole del gioco per il passaggio dello stretto di Hormuz. Massimo 15 navi al giorno con il pagamento di un pedaggio che non piace al presidente americano Trump. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondialeL’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul...

Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale per il petrolio mondialeAttraverso Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, quasi un quinto del mercato globale.

Hormuz, la via stretta del petrolio mondiale

Temi più discussi: Starmer convoca la coalizione per Hormuz e difende la Nato; Onu, Bahrein rinvia voto su risoluzione contro la stretta iraniana nello Stretto di Hormuz; Carburante aereo, l’Europa teme la stretta: voli a rischio tra maggio e l’estate se Hormuz resta chiuso; L’America cerca una via d’uscita, ma l’uso della forza crea solo disordine.

Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it

La porta di Hormuz è stretta, ma non blindata: chi passa e chi noDue miglia cioè 3,2 chilometri. La guerra brucia il Medio Oriente dal sud del Libano a Dubai. Gli occhi del pianeta sono concentrati, però, sulla porta stretta di Hormuz. Il sottile braccio di mare ... avvenire.it

Starting Finance. Lofi Fruits Music · Gangsta's Paradise. Nell’ultima puntata di Finance Breakfast abbiamo parlato dello stretto di Hormuz. La possiamo considera un’arma - facebook.com facebook

Altroché Hormuz, l’Italia si ferma da sola. Un weekend senza aerei e treni. Di @e_cicchetti x.com