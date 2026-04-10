I 21 uomini a bordo della "Grande Torino", nave del Gruppo Grimaldi ferma nel Golfo Persico a causa della gierra in Iran, godono di buona salute. Dopo aver trascorso oltre 45 giorni all'ancora in attesa di poter varcare lo Stretto di Hormuz, l'imbarcazione ha fatto scalo ieri ad Abu Dhabi per fare scorta di cibo, acqua e presidi medici. Nonostante la ripresa della navigazione odierna, l'unità resterà confinata nelle acque del bacino. La sede centrale di Napoli mantiene un dialogo continuo con il personale di bordo, fornendo loro costanti aggiornamenti. La "Grande Torino" — varata nel 2018, lunga 200 metri e capace di trasportare 7.600 veicoli — aveva caricato auto nuove in Estremo Oriente per la rivendita prima dello stop. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz, la Grimaldi “in sicurezza”. In attesa per il transito

Stretto Hormuz, cosa è la "nebbia elettronica" che paralizza le navi e impedisce il transitoNello Stretto di Hormuz, il confine tra realtà fisica e proiezione digitale è completamente evaporato.

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Temi più discussi: Stretto di Hormuz ancora chiuso, tra le navi bloccate anche l'italiana Grande Torino: ferma da 40 giorni; Grimaldi: Le scorte per le navi ci sono, ma dobbiamo ridurre gli sprechi; Hormuz, la nave cargo italiana Grande Torino bloccata da 40 giorni al largo di Abu Dhabi; Circa cinquanta marittimi italiani sono ancora bloccati nel golfo Persico.

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Lo stretto di Hormuz sotto tensione e Panama ora a rischio siccità per El Niño - facebook.com facebook

#Hormuz, aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso x.com