Ho scagliato la prima pietra | risate a non finire con Giovanni Cacioppo al Giardino Corallo

Il 19 giugno alle 21, al Giardino Corallo, va in scena lo spettacolo di Giovanni Cacioppo intitolato

Giovanni Cacioppo, il 19 giugno alle 0re 21 porterà in scena al Giardino Corallo "Ho scagliato la prima pietra", uno spettacolo che parte da una domanda semplice ma potentissima: chi può davvero dirsi innocente? Con la sua ironia schietta e senza filtri, che lo hanno reso un personaggio unico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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