Il Pisa ha perso 3-0 in casa contro la Roma, con una tripletta di Donyell Malen a decidere la partita. La squadra toscana ha subito diverse disattenzioni difensive, che hanno permesso all’avversario di segnare più gol. Dopo la partita, un giocatore del Pisa ha commentato la situazione definendola pesante, ma ha espresso orgoglio per il impegno del gruppo.

ROMA – Il Pisa cede 3-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma, punito da una tripletta di Donyell Malen e da alcune disattenzioni difensive. Nonostante la reazione dei nerazzurri, la supremazia giallorossa viene confermata dall’efficacia offensiva e dai gol di Malen. Al termine della gara sono intervenuti: Oscar Hiljemark, Calabresi, Gasperini Le dichiarazioni di Oscar Hiljemark. “Sì, la situazione è pesante, lo sappiamo benissimo e ci dispiace soprattutto per i nostri tifosi. Tuttavia, vedendo i miei 25 ragazzi lavorare e scendere in campo tutti i giorni, non posso che essere molto orgoglioso di questa squadra. Se in questo momento devo fare un bilancio e guardare negli occhi i giocatori che ho a disposizione, provo un grande senso di orgoglio perché non mollano mai. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hiljemark fa scudo: “Situazione pesante, ma fiero di un gruppo che non molla”

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