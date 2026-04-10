Il 10 aprile 2026, si è svolta una decisione pilota relativa a un procedimento legale contro il Comune di Milano. La scelta dell’amministrazione di non costituirsi parte civile nel caso ha portato a una conseguenza: i cittadini sono ora autorizzati a agire in sua sostituzione e a richiedere un risarcimento danni a nome dell’ente pubblico. La decisione riguarda un procedimento in cui si discute di inerzia processuale del Comune.

Milano, 10 aprile 2026 – “L’inerzia processuale del Comune”, che non si è costituito parte civile per una precisa scelta, “legittima il cittadino elettore ad agire in sua sostituzione” e a chiedere quindi un risarcimento danni per conto dell’ente pubblico. Non fa differenza se “l’inattività dell’ente” è dovuta a “sostanziale disinteresse” o a “vera e propria manifestazione di una scelta amministrativa” da parte di Palazzo Marino che per i reati contestati di lottizzazione abusiva e anche falso e corruzione può aver subito un danno “patrimoniale” dovuto al “mancato incasso di oneri concessori, spese di ripristino e deficit nei servizi offerti” e non patrimoniale, per la “compromissione dell’immagine e delle funzioni di controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hidden garden, decisione pilota: “Inerzia di Palazzo Marino. I cittadini saranno parti civili”

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