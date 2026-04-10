Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso giovedì nel quartiere di Tallet Khayat a Beirut un uomo definito come leader di Hezbollah. Nella stessa operazione, sono stati colpiti anche 12 membri del parlamento di Beirut. La dinamica si inserisce in una serie di azioni contro il gruppo militante, con obiettivi che includono figure politiche e militari. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le parti.

Ali Yusuf Harshi è stato “eliminato”, nel gergo delle Israel Defense Forces, giovedì nel quartiere di Tallet Khayat a Beirut. Faceva parte della cerchia ristrettissima di Naim Qassem: del leader di Hezbollah era il consigliere personale, nonché nipote. Ciò significa che anche il capo è nel mirino: “ Arriverà il suo turno “, ha detto senza giri di parole mercoledì il ministro della Difesa Israel Katz. La caccia all’uomo è aperta: l’esercito di Tel Aviv continua a decimare i vertici del partito di Dio e ora punta anche a quelli politici. Il lavoro era cominciato mettendo nel mirino il livello militare dopo il cessate il fuoco del 27 novembre 2024 seguito alla guerra iniziata con l’invasione israeliana di ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hezbollah, Israele dà la caccia ai politici: il primo obiettivo è il leader Qassem, poi 12 membri del parlamento di Beirut

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