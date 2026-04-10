Sabato 11 aprile alle 21, si affrontano in campo l’Heracles Almelo e l’Ajax in una partita valida per il campionato di calcio olandese. A cinque turni dalla conclusione, l’Heracles si trova in una posizione difficile, con otto punti da recuperare sulla squadra che occupa il penultimo posto in classifica. La differenza tra le due formazioni appare evidente, anche se i giochi non sono ancora chiusi.

A cinque giornate dalla fine l‘Heracles Almelo è ormai spacciato, dovendo recuperare ben otto punti sulla terzultima classificata, una cosa possibile per l’aritmetica ma molto poco realistica anche se dopo questa il calendario offrirebbe delle buone occasioni. Del resto con otto partite senza vittoria, delle quali sei perse, non poteva finire bene. L’Ajax, da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Heracles Almelo-Ajax (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Heracles Almelo-Ajax (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiA cinque giornate dalla fine l‘Heracles Almelo è ormai spacciato, dovendo recuperare ben otto punti sulla terzultima classificata, una cosa possibile...