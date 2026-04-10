Sabato 11 aprile 2026 alle ore 21:00 si terrà la partita tra Heracles Almelo e Ajax. A cinque turni dalla conclusione del campionato, l’Heracles Almelo si trova in una posizione difficile, con otto punti di svantaggio dalla squadra che si trova in terzultima posizione. Nonostante le possibilità di recupero siano teoricamente presenti, la distanza appare difficile da colmare, anche se il calendario successivo presenta alcune opportunità favorevoli.

A cinque giornate dalla fine l‘Heracles Almelo è ormai spacciato, dovendo recuperare ben otto punti sulla terzultima classificata, una cosa possibile per l’aritmetica ma molto poco realistica anche se dopo questa il calendario offrirebbe delle buone occasioni. Del resto con otto partite senza vittoria, delle quali sei perse, non poteva finire bene. L’Ajax, da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Heracles Almelo-Ajax (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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