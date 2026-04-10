Heracles Almelo-Ajax sabato 11 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Heracles Almelo e Ajax. A cinque turni dalla fine del campionato, la squadra di casa si trova in una posizione difficile, con otto punti da recuperare sulla penultima in classifica. La differenza tra le due formazioni è evidente, e anche se l’aritmetica permette ancora qualche speranza, le possibilità di sorpasso sembrano scarse. Il calendario successivo potrebbe offrire alcune opportunità di recupero.

A cinque giornate dalla fine l‘Heracles Almelo è ormai spacciato, dovendo recuperare ben otto punti sulla terzultima classificata, una cosa possibile per l’aritmetica ma molto poco realistica anche se dopo questa il calendario offrirebbe delle buone occasioni. Del resto con otto partite senza vittoria, delle quali sei perse, non poteva finire bene. L’Ajax, da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Heracles Almelo-Ajax (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Ajax-Twente (sabato 04 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAjax e Twente si sfideranno in un duello diretto per l’ultima possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, perlomeno al terzo... Temi più discussi: Heracles Almelo vs Ajax Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Eredivisie 11-04-2026; L'FC Twente lancia un chiaro segnale ad Ajax, Feyenoord e PSV; Scheda squadra Ajax; Scheda squadra Heracles Almelo. Ajax bevestigt vertrek Pasveer; doelman keert terug bij Heracles AlmeloRemko Pasveer vertrekt per direct naar zijn oude liefde Heracles Almelo. Dat heeft Ajax via zijn officiële kanalen bevestigd. De 42-jarige doelman heeft ervoor gekozen om zijn voormalige club te ... msn.com Ajax-keeper Pasveer (42) keert terug naar Heracles Almelo: 'Ik zag het niet aankomen'Remko Pasveer vertrekt van Ajax naar Heracles Almelo. De 42-jarige keeper keert terug bij de Twentse club waar hij al 150 duels voor speelde tussen 2006 en 2014. Ik zag hem niet aankomen, maar het is ... nos.nl Heracles Almelo-Ajax (sabato 11 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/rdZmPy8 #scommesse #pronostici x.com