Hannah Sullivan alla ricerca di strane corrispondenze

Un poeta ha descritto la giovinezza come un periodo di pelle fresca, ma anche di pigrizia e noia, accompagnato da un senso di apertura e di attesa per il futuro. Le sue parole riflettono un’immagine di gioventù fatta di emozioni contrastanti, legate a un periodo di espansione personale e di tempo che sembra dilatarsi. La riflessione si concentra su questa fase della vita, ricca di sentimenti e di aspettative.

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