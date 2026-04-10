Hamleys Giochi Preziosi e le altre catene | tra licenziamenti e chiusure cosa sta succedendo ai negozi di giocattoli

Numerose catene di negozi di giocattoli, tra cui Hamleys e Giochi Preziosi, hanno annunciato licenziamenti e chiusure di punti vendita. Alcuni dipendenti riferiscono di recarsi al lavoro consapevoli che il negozio potrebbe chiudere improvvisamente. Una sede di Giochi Preziosi, situata di fronte al Duomo, è tra quelle coinvolte, con la società attiva dal 1970 nella distribuzione di marchi come Cicciobello e Topo Gigio.

“Veniamo a lavorare, ma sappiamo che da un momento all’altro potrebbe non esserci più il negozio”. Di fronte al Duomo c’è una delle sedi di Giochi Preziosi, la società che dagli anni Settanta commercia e distribuisce giocattoli come Cicciobello, Topo Gigio e la pasta modellabile Crystal Ball. Da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Crisi dei giocattoli: giù le saracinesche dei negozi Hamleys anche a Orio Temi più discussi: Giochi Preziosi chiude i negozi, 300 posti di lavoro in bilico; Hamleys, Giochi Preziosi e le altre catene: tra licenziamenti e chiusure, cosa sta succedendo ai negozi di giocattoli; Crisi Giochi Preziosi: Milano, negozi a rischio chiusura; Le crisi nel commercio. Hamleys e gli altri fronti: Un pesante impatto. Hamleys, Giochi Preziosi e le altre catene: tra licenziamenti e chiusure, cosa sta succedendo ai negozi di giocattoliPrima c'è stata la chiusura di Hamleys, adesso sono a rischio alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. Rischiano il posto 300 lavoratori. I negozi fanno fatica per ... milanotoday.it Giochi Preziosi chiude i negozi, 300 posti di lavoro in bilicoSaracinesche abbassate per gli Hamleys di Roma, Milano e Bergamo, a rischio 30 punti vendita. I sindacati proclamano lo stato di agitazione: Chiediamo un ... repubblica.it Di @irenefassini | Prima ha chiuso Hamleys, adesso sono in bilico alcuni negozi Giochi Preziosi. Da tempo il gruppo è in difficoltà economica. “Nessuno ci aveva avvisato”, dicono i lavoratori a Dossier. Rischiano il posto in 300. I negozi di giocattoli fanno fa - facebook.com facebook Giochi Preziosi chiude 30 negozi, oltre 300 lavoratori a rischio posto di lavoro x.com