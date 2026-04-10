Ha un malore al centro commerciale e muore | lacrime in Provincia per l' ing Altieri

Una donna di 49 anni, ingegnere residente in provincia, è deceduta dopo aver accusato un malore in un centro commerciale. L’episodio è avvenuto il 9 aprile e, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale, dove si sono svolti i funerali e sono stati espressi cordoglio e tristezza.

Aveva solo 49 anni l’ingegnere Ernesta Altieri di San Paolo di Civitate. Il 9 aprile ha accusato un malore al centro commerciale, e per lei non c’è stato niente da fare.Dipendente della Provincia di Foggia, era stata assunta poco più di un anno fa, incardinata nel Settore Viabilità e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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