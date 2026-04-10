Guida contromano ubriaca sulla Pontina a Roma e urta quattro automobili | alcol 4 volte superiore ai limiti

Una donna ubriaca al volante ha percorso in senso contrario sulla via Pontina a Roma, provocando cinque incidenti e urtando quattro automobili. I controlli hanno rilevato un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Dopo aver causato i danni, è stata fermata dalle forze dell'ordine. L'intera vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine che si è concluso con l’arresto della conducente.

Stava viaggiando contromano a Roma, lungo la via Pontina: una donna ubriaca al volante ha causato 5 incidente, poi è stata bloccata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pericolo sulla Pontina, ubriaca contromano urta 4 autoRoma, 10 aprile 2026 – Intervento decisivo della polizia locale di Roma Capitale nella serata di ieri lungo la via Pontina, all’altezza di Castel... Incidente sulla Pontina: ubriaca contromano colpisce quattro auto. La corsa si ferma davanti a un tirMomenti di paura nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, sulla Pontina imboccata contromano da una Fiat 500 alla cui guida si trovava una ragazza di... Temi più discussi: Contromano sulla Pontina per chilometri: ubriaca provoca cinque incidenti (VIDEO); Sottoposta al test etilometrico, la giovane è risultata positiva.; Prende la Pontina ubriaca e contromano: tragedia sfiorata. Decisiva la Polizia Locale di Roma Capitale; Gorle, scappa con l’auto fra sterrati e campi a 140 all’ora: arrestato. Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davantiLa pericolosa corsa in direzione Pomezia. Per la 27enne è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebrezza ... romatoday.it Prende la Pontina ubriaca e contromano: tragedia sfiorata. Decisiva la Polizia Locale di Roma CapitaleNotte di paura sulla via Via Pontina, dove una giovane di 26 anni ha seminato il panico guidando contromano per diversi chilometri, provocando una serie ... castellinotizie.it Giovedì 9 aprile ore 21 TUTTORIAL Guida contromano alla contemporaneità Gli Oblivion, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Dalle tendenz - facebook.com facebook