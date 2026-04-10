Guerra Ucraina | Budanov rivela i nodi economici per la pace

Kyrylo Budanov, una figura di rilievo nell’amministrazione ucraina, ha fatto sapere che ci sono questioni economiche ancora da risolvere prima di raggiungere un accordo di pace con la Russia. La sua dichiarazione suggerisce che i nodi finanziari e commerciali rappresentano un ostacolo da affrontare per avanzare verso una soluzione diplomatica. La notizia arriva in un momento in cui si cerca una stabilizzazione del conflitto.

Kyrylo Budanov, figura chiave nell’amministrazione di Zelensky, ha lanciato un segnale inaspettato sulla possibilità di una risoluzione diplomatica del conflitto tra Ucraina e Russia. Il responsabile dell’ufficio presidenziale di Kiev ha suggerito che le parti stiano iniziando a percepire i limiti delle proprie posizioni estremiste, aprendo uno spiraglio verso trattative imminenti. Le dinamiche economiche dietro il possibile disgelo. La prospettiva di un accordo non si basa solo su volontà politiche, ma su una realtà contabile che pesa sulle decisioni del Cremlino. Secondo quanto rilevato da Budanov, la capacità di spesa russa è messa alla prova dalla gestione diretta dei propri fondi, con cifre che raggiungono l’ordine dei migliaia di miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra Ucraina: Budanov rivela i nodi economici per la pace Putin avrebbe chiesto aiuti economici agli oligarchi russi per le spese della guerra in UcrainaCome riportato dal Financial Times, Vladimir Putin avrebbe chiesto a diversi oligarchi russi di fare donazioni spontanee per contribuire alle spese... Guerra Ucraina, il sociologo: “La popolazione non crede ai negoziati ma sondaggio rivela che sostiene Zelensky”Secondo un sondaggio il 69% della popolazione crede che i negoziati non porteranno a una pace durevole; cresce invece al 62% la fiducia in Zelensky e... Ucraina, Budanov: Accordo con la Russia è vicino | Solo incontro Zelensky-Putin metterà fine alla guerraUcraina, Budanov (consigliere Zelensky): Accordo con la Russia per fine guerra è vicino. Ma serve incontro di persona con il leader del Cremlino ... ilsussidiario.net Guerra Ucraina Russia, Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Due morti a Dnipropetrovsk LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Zelensky: la rispetteremo. LIVE ... tg24.sky.it