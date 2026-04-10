Guerra la pesca affonda

La guerra nel Golfo, il blocco di Hormuz e l’aumento dei prezzi del carburante stanno provocando ripercussioni sulla disponibilità di risorse e sui costi di trasporto. Questi eventi stanno influenzando diversi settori economici, tra cui quello della pesca, che sta registrando difficoltà crescenti. L’impatto si fa sentire non solo nelle Marche, ma anche a livello nazionale, con effetti che si estendono all’intera filiera commerciale.

La guerra nel Golfo, il blocco di Hormuz e l’impennata dei costi del carburante hanno scatenato un effetto domino che sta investendo i principali comparti dell’economia marchigiana, come dell’Italia più in generale. Oggi il grido d’allarme sale da un settore già stremato da lunghi anni di crisi, quello della pesca, che il caro gasolio rischia di affamare una volta per tutte. La più importante delle marinerie della regione, quella di San Benedetto, avverte che in mancanza di aiuti dovrà fermarsi, perché i costi alle stelle di fatto rendono l’attività non più sostenibile, né remunerativa. “Chiediamo un tavolo tecnico e una risposta urgente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana: le immagini diffuse dal dipartimento della guerra americanoIl dipartimento della Guerra (ex dipartimento della Difesa) degli Stati Uniti ha diffuso il video dell’attacco contro una nave da guerra iraniana... Guerra navale ad alta intensità: un sottomarino USA affonda una nave da guerra iraniana al largo dello Sri LankaUn sottomarino della US Navy ha affondato con un siluro una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, mentre si trovava al largo delle coste dello Sri... La empresa Nº1 de CADA PAÍS