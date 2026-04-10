Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, un furto è stato messo a segno nella gioielleria Gold Gallery situata all’interno del centro commerciale Guastalla 2, in via Sacco e Vanzetti, a Guastalla. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per verificare la dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui beni sottratti o sugli eventuali responsabili.

Guastalla (Reggio Emilia), 10 aprile 2026 - Colpo grosso, la notte scorsa, ai danni della gioielleria Gold Gallery, all’interno del centro commerciale Guastalla 2, in località Pieve, in via Sacco e Vanzetti. I ladri hanno studiato un furto nei particolari, entrando dal tetto, calandosi da un lucernario e infilandosi in un’area commerciale al momento non utilizzata. Da lì è stato praticato un foro nel muro, riuscendo così ad entrare nell’area dietro il bancone della gioielleria, evitando l’attivazione degli allarmi collegati con le porte di accesso. I ladri hanno rubato parte degli oggetti preziosi che erano negli espositori, sia nell’area del bancone sia in quella degli scaffali a muro, rompendo anche alcuni vetri blindati per poter arrivare al bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, colpo grosso in gioielleria

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