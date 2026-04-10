Guardia medica ancora polemiche | Poca informazione sul cambio sede

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da aprile, la guardia medica delle Signe ha trasferito la propria sede nella Casa di Comunità Hub di Lastra a Signa, in via Livornese 277. Tuttavia, le polemiche continuano, con diverse voci che segnalano una scarsa comunicazione riguardo al cambiamento. La questione riguarda principalmente la diffusione delle informazioni sul nuovo luogo di assistenza e le modalità di accesso per i cittadini. La situazione ha sollevato un dibattito tra gli utenti e le associazioni locali.

La guardia medica delle Signe si è trasferita dal 1° aprile nella nuova sede - nella Casa di Comunità Hub di Lastra a Signa, in via Livornese 277 - ma le proteste non si fermano. A lamentare alcuni disservizi è la Pubblica assistenza di Signa, che fino al 31 marzo ospitava il servizio a mesi alterni, insieme alla Misericordia di Lastra. "In questi giorni il sito della Ausl Toscana Centro indicava ancora la nostra sede per la guardia medica (è stato aggiornato ieri dopo la segnalazione ndr) – spiega Matteo Carrai, presidente della Pubblica assistenza di Signa – e quindi molti utenti hanno continuato a rivolgersi a noi, anche durante la notte. Siamo molto rammaricati e vogliamo nuovamente precisare che lo spostamento non dipende da una nostra decisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Guardia medica, ancora polemiche: "Poca informazione sul cambio sede"

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