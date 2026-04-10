Gru cede e cade su gommista morti due operai | Tre uomini salvi per miracolo protetti dagli pneumatici

Due operai sono deceduti e altri tre sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro verificatosi in un'officina. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo di un cestello avrebbe provocato il crollo di una gru, che è piombata su un'area dove si trovavano i lavoratori. Tre uomini sono riusciti a salvarsi grazie alla protezione degli pneumatici, mentre uno è rimasto ferito alla testa. La scena si è svolta nel corso di un intervento di manutenzione.

Sono caduti da una gru su cui stavano lavorando a Palermo. Due operai edili sono morti in via Ruggero Marturano, sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma non c'era più nulla da fare. Un dipendente del gommista sottostante, su cui il pezzo di gru è crollato, si è salvato miracolosamente grazie ai copertoni che hanno attutito l'impatto., Stando alla prima ricostruzioni, e per motivi ancora da accertare, il cestello dentro cui stavano lavorando sarebbe caduto finendo sulla tettoia del negozio del gommista. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru: un terzo si è salvato finendo su dei copertoniGrave incidente sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove tre operai sono caduti da una gru.

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