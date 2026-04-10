Gru cede e cade su gommista morti due operai | Tre salvi per miracolo protetti dagli pneumatici

Due operai hanno perso la vita e altri tre sono rimasti illesi in un incidente avvenuto in un cantiere, dove un cestello ha ceduto, facendoli cadere. La caduta si è verificata mentre erano impegnati in lavori in quota. La squadra di soccorso è intervenuta sul posto e ha verificato le condizioni delle vittime, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Sono caduti da una gru su cui stavano lavorando a Palermo. Due lavoratori edili sono morti in via Ruggero Marturano, sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma non c'era più nulla da fare. Dai primi accertamenti emergerebbe che i due operai lavoravano in nero, senza contratto. La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta per omicidio colposo: indagati il titolare della ditta per la quale lavoravano i due operai e il proprietario dell'appartamento interessato dai lavori. Si tratta di un atto dovuto che consentirà ai due di partecipare con propri consulenti all'esame autoptico sui corpi fissato, nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Cede il 'braccio' di una gru: morti due operai a Palermo x.com