Grosso blackout elettrico a Napoli coinvolti anche ospedali | guasto all'alta tensione
Un grave blackout ha interessato Napoli, coinvolgendo la rete dell'alta tensione e causando interruzioni di corrente in diverse zone della città. Tra le strutture colpite ci sono anche alcuni ospedali, che hanno avuto problemi con l'alimentazione elettrica. I tecnici sono già al lavoro per individuare la causa del guasto e ripristinare l’energia elettrica il prima possibile. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di riparazione sono in corso.
Grosso blackout a Napoli sulla linea dell'alta tensione. Coinvolti anche ospedali. I tecnici sono al lavoro per ripristinare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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