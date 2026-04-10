Grosso blackout elettrico a Napoli coinvolti anche ospedali | guasto all'alta tensione

Un grave blackout ha interessato Napoli, coinvolgendo la rete dell'alta tensione e causando interruzioni di corrente in diverse zone della città. Tra le strutture colpite ci sono anche alcuni ospedali, che hanno avuto problemi con l'alimentazione elettrica. I tecnici sono già al lavoro per individuare la causa del guasto e ripristinare l’energia elettrica il prima possibile. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di riparazione sono in corso.