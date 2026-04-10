Grosso blackout a Napoli e provincia

Nella tarda mattinata, Napoli e alcune zone della provincia hanno vissuto un blackout esteso a causa di un guasto improvviso alla rete dell’alta tensione. L’interruzione di corrente ha coinvolto diverse aree della città e della provincia, causando disagi tra residenti e attività commerciali. Sul posto sono intervenuti i tecnici per ripristinare il servizio e riparare il problema alla rete.

Un’estesa interruzione di corrente ha interessato nella tarda mattinata la città di Napoli e una parte significativa della sua area metropolitana, a seguito di un guasto improvviso alla rete dell’alta tensione. Il disservizio ha coinvolto in particolare i quartieri della zona orientale, lasciando senza energia elettrica abitazioni, attività commerciali e servizi per un periodo di tempo che ha generato disagi diffusi tra i cittadini. La mancanza di elettricità si è estesa anche ad alcuni comuni limitrofi, tra cui Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. In diversi edifici residenziali si sono verificati blocchi degli ascensori, causando apprensione tra i residenti e richiedendo in alcuni casi l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Grosso blackout elettrico a Napoli, coinvolti anche ospedali: guasto all’alta tensione ARETINERIE: storie Grottesche dalla Provincia di Arezzo di Marco GrossoNelle quattro vallate della provincia di Arezzo, Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Valdarno, succedono cose strane.