Cosa: Finissage della mostra Gravity of the Wall di Amir Zainorin con performance musicali e installazioni site-specific. Dove e Quando: Museo delle Mura, Roma. Domenica 12 aprile, dalle ore 12:00 alle 15:30. Perché: Un evento multidisciplinare che trasforma lo spazio museale in un organismo vivo tra musica acustica, scultura e video-arte. Il Museo delle Mura di Roma si appresta a vivere un momento di chiusura straordinario per la mostra dell’artista malese Amir Zainorin, intitolata Gravity of the Wall. Curata da Camilla Boemio, l’esposizione ha rappresentato in questi mesi un punto di incontro cruciale tra riflessione politica e ricerca estetica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gravity of the Wall: finissage con performance e arte immersiva al Museo delle Mura

Gravity of the Wall: Amir Zainorin al Museo delle MuraCosa: “Gravity of the Wall”, mostra personale dell’artista malese-danese Amir Zainorin.

Amir Zainorin "Gravity of the Wall" al Museo delle MuraIl Museo delle Mura presenta "Gravity of the Wall", una mostra personale dell'artista malese Amir Zainorin, dal 5 febbraio al 12 aprile, al Museo...

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Amir Zainorin Gravity of the Wall al Museo delle MuraIl Museo delle Mura presenta Gravity of the Wall, una mostra personale dell'artista malese Amir Zainorin, dal 5 febbraio al 12 aprile, al Museo delle Mura di Roma. Ambientata tra le mura storiche, ... romatoday.it

Quando si dice “gli do una pulita al volo”... Il tunnel di Aero Gravity è alto, molto più di quanto sembra e il vetro si sporca anche da dentro. La parte bassa si pulisce in due secondi, poi però arriva il punto in cui non ci si arriva più ed è lì che inizia la parte interes - facebook.com facebook