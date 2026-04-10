Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La serata prevede nomination, eliminazioni e aggiornamenti sui sondaggi tra i concorrenti. La trasmissione, come di consueto, si svolge in prima serata e vede i partecipanti impegnati in varie attività e confronti. La puntata sarà trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori un'anteprima sulle dinamiche del reality.

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta dell’ottava puntata del 10 aprile, cosa succederà?. Venerdì 10 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show riportato al successo da Ilary Blasi su Canale 5. La conferma arriva dalla decisione di Mediaset di prolungare il reality show. Nessuna chiusura anticipata, anzi il reality show sta vivendo una seconda “giovinezza” grazie alla simpatia di Ilary Blasi che si conferma tra le migliori conduttrici del format. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile. Nomination, eliminati e sondaggi Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 3 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 3 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 10 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip di Ilary Blasi torna su Canale 5 venerdì 10 aprile 2026: c'è sempre più tensione tra i concorrenti! superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataVediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda martedì 7 aprile con le ultime news ... superguidatv.it Il nome di Carmen Russo circola per un nuovo ingresso al Grande Fratello Vip, ma mentre l’ipotesi prende forma, Enzo Paolo Turchi entra in scena con una richiesta che cambia tutto - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com