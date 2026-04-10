Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo

A Montecarlo si sono svolte le sfilate di Grancabrio e McPura, due modelli Maserati presentati nell’ambito del programma Fuoriserie. Questo progetto consente di personalizzare ogni vettura, permettendo ai clienti di scegliere tra diverse opzioni di stile e dettagli. Le vetture sono state esposte in una manifestazione che ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulle possibilità di customizzazione offerte dal marchio.

Con il programma Fuoriserie lo stile Maserati si rinnova su ogni vettura, permettendo infinite creazioni personalizzate. Due edizioni speciali sono protagoniste sulla terra rossa degli Atp per celebrare i cent’anni del marchio del Tridente. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Così recita il principio della conservazione della massa elaborato da Antoine-Laurent de Lavoisier. Era il 1789, l’anno che sconvolse la Francia. Da una parte un fisico elaborava un principio di cambiamento che si traduceva nella conservazione. Dall’altra la rivoluzione. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Un postulato che vale per la fisica, ma anche per la realtà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo Si parla di: Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo. GranCabrio e MC20 Cielo: il lusso su misura brilla a MonacoMaserati celebra il centenario del Tridente con due Fuoriserie al Rolex Monte?Carlo Masters: GranCabrio personalizzata e MCPURA Cielo Ai Acqua Rainbow, e l'esperienza Fuoriserie per clienti. msn.com Maserati presenta due creazioni Fuoriserie al Monte-Carlo Masters. Protagoniste GranCabrio e MCPura CieloMaserati torna per il quinto anno consecutivo al Rolex Monte-Carlo Masters, in programma da domani al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club, e sceglie ... msn.com