Granata a secco di gol L’attacco è un vero guaio

La squadra non è riuscita a segnare nemmeno in questa partita, evidenziando un problema nel reparto offensivo. La mancanza di reti si sta riflettendo sui risultati, mentre gli avversari hanno capitalizzato le occasioni create. La fase di attacco sembra mancare di incisività, e questa difficoltà sta influenzando il percorso nelle ultime giornate. La necessità di trovare soluzioni in attacco diventa sempre più evidente.

Per vincere le partite bisogna fare gol, e per fare gol bisogna avere una certa propensione all’atteggiamento offensivo. Invece per il Pontedera, che già in tema di reti segnate è carente (secondo peggior attacco del girone con 26 reti fatte in 33 incontri), questa tendenza a sviluppare un gioco d’attacco sembra essere calata proprio nel momento in cui sarebbe dovuta salire. La conferma arriva dall’ xG, acronimo di Expected Goals, ossia la metrica statistica utilizzata nel calcio per valutare la qualità delle opportunità di segnare un gol. Nelle ultime due partite giocate, quelle contro il Bra (0-0) e a Carpi (sconfitta 2-0), il valore di questo parametro infatti è crollato rispetto alle precedenti sette gare della gestione Braglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Granata a secco di gol. L’attacco è un vero guaio Al Milan serve il vero Pulisic: nel 2026 è ancora a secco di golLa classifica dei cannonieri rispecchia quella della Serie A: c’è un nerazzurro in fuga e un rossonero che insegue in mezzo ad altri. Leggi anche: Modena, il rebus del gol. Attacco a secco da un mese Temi più discussi: Granata a secco di gol. L’attacco è un vero guaio; Petrachi pensa al nuovo Toro: Ci vuole un blocco italiano; Pronostici Pisa-Torino: Statistiche, Dove in TV 05.04.2026 Serie A; Quando Petkovic conquistò il cuore di Trapani. Granata a secco di gol. L’attacco è un vero guaioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Gineitis, super gol con la Lituania. Col Toro è ancora a seccoIl centrocampista granata va ancora a segno la con la propria nazionale: D'Aversa vuole farlo sbloccare in campionato ... toronews.net Cuore Granata 09/04/2026 "Enrico Scapaticci conduce la trasmissione del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #eseiprotagonista #cuoreGranata #enricoScapaticci #eventiSportivi #Salerno #trasmissi - facebook.com facebook Facundo Lescano è il miglior giocatore granata del mese di marzo, votato dai tifosi sull’app ufficiale del club! Viene premiato da Salvatore Fiorillo, delegato di Gusto 17. #MVP #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com