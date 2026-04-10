Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da marzo, gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. La fase di elaborazione delle domande, inviate entro il 16 marzo, riguarda le scuole polo che sono incaricate di valutare le richieste e predisporre le graduatorie. Questa procedura si inserisce nel processo di aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio scolastico.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [IN AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso... Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [AGGIORNATO]Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso... Temi più discussi: GPS graduatorie 2026: ecco quale servizio sarà decurtato se dichiarato. Le indicazioni del Ministero; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026: pubblicazione delle graduatorie già tra qualche settimana? La rettifica del punteggio o l’esclusione dalla graduatoria quando si verifica? Ecco tutte le indicazioni utili in merito. Concorsi ATA 2026: bandi, requisiti e novitàConcorsi ATA 2026 in arrivo: bandi, requisiti e date per graduatorie 24 mesi, Sicilia e AFAM. Tutte le novità per lavorare a scuola. catania.liveuniversity.it GPS graduatorie 2026: ecco quale servizio sarà decurtato se dichiarato. Le indicazioni del MinisteroGPS 2026: partita la valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo il Ministero ha predisposto un breve vademecum che, a corredo delle 87b FAQ già pubblicate nel corso di presentazione della ... orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio da operatore dei servizi agrari vale per collaboratore Risponderà il Ministro. https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ata-come-valutare-il-servizio-svolto-negli-agrari-rispondera-il-ministro/ - facebook.com facebook