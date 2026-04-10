Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628, che riguardano circa il 50% dei posti disponibili e le supplenze. La pubblicazione riguarda diverse province e include elenchi con posizioni occupate e vuote. Le liste vengono rese note in diversi momenti e sono consultabili sul sito ufficiale del ministero dell’istruzione. Alcune province presentano ancora sezioni con posti non assegnati.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali; Più personale per il comune di Roma. Ecco le assunzioni e i concorsi previsti. Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote)Graduatorie ad esaurimento GaE per il 2026/28: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. orizzontescuola.it Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docentiE' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle ... ansa.it , Le GAE nascono per esaurirsi, ma parlare oggi di svuotamento completo ovunque sembra ancora difficile. Il Ministero conferma che queste graduatorie continuano a es - facebook.com facebook